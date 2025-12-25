Эр-Рияд потребовал от поддерживаемых ОАЭ сепаратистов вывести войска из двух провинций Йемена

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с официальным заявлением, в котором призвало сепаратистов из "Южного переходного совета" Йемена вывести войска из провинций Хадрамаут и аль-Махра.

"Королевство подчеркивает важность взаимодействия всех йеменских движений. Необходимо проявлять сдержанность и избегать действий, которые угрожают безопасности и стабильности и могут повлечь за собой нежелательные последствия", – говорится в заявлении.

"Южный переходный совет" поддерживается Объединенными Арабскими Эмиратами, в то время как международно признанное правительство Йемена опирается на Саудовскую Аравию. Они ведут совместную борьбу против поддерживаемых Ираном хуситов.

Раскол в рядах суннитской коалиции – стратегическое поражение Саудовской Аравии, которая в 2015 году возглавила иностранную интервенцию с целью предотвратить переход всей страны под власть хуситов. По сути, речь идет о распаде Йемена на две отдельные территориальные единицы. С 1967 по 1990 годы Южный Йемен был отдельным государством.