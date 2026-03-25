Представитель иранской армии о заявлениях Трампа: "Вы ведете переговоры сами с собой"
время публикации: 25 марта 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 13:31
Представитель центрального командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрагим Зольфикари прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о начале переговоров, призванных положить конец военным действиям.
"Самопровозглашенная мировая сверхдержава не должна называть свое поражение соглашением. Неужели ваш внутренний конфликт достиг уровня, при котором вы ведете переговоры сами с собой?" – заявил он.
"Вы не увидите ни результатов своих инвестиций в регион, ни возвращения старых цен на энергоносители, пока не поймете: стабильность в регионе обеспечивается мощью наших вооруженных сил. Мы никогда не сможем договориться с вами. Никогда", – сказал Зольфикари.