Представитель иранской армии о заявлениях Трампа: "Вы ведете переговоры сами с собой"

Представитель центрального командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрагим Зольфикари прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о начале переговоров, призванных положить конец военным действиям.

"Самопровозглашенная мировая сверхдержава не должна называть свое поражение соглашением. Неужели ваш внутренний конфликт достиг уровня, при котором вы ведете переговоры сами с собой?" – заявил он.

"Вы не увидите ни результатов своих инвестиций в регион, ни возвращения старых цен на энергоносители, пока не поймете: стабильность в регионе обеспечивается мощью наших вооруженных сил. Мы никогда не сможем договориться с вами. Никогда", – сказал Зольфикари.