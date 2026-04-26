26 апреля 2026
|
последняя новость: 06:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Ирана: до прекращения блокады Ормузского пролива переговоров не будет

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 26 апреля 2026 г., 02:47 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 06:36
Президент Ирана: до прекращения блокады Ормузского пролива переговоров не будет
Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, что Тегеран не вернется к переговорам с США, пока продолжается морская блокада в Ормузском проливе в отношении судов, следующих в иранские порты или выходящих из них.

Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

"Мы не вступим в переговоры под давлением, угрозами и блокадой", – цитирует Пезешкиана иранское ТВ.

Президент Ирана также заявил, что действия США "посеяли недоверие" среди иранского руководства и опровергли заявленную Вашингтоном готовность к дипломатическому взаимодействию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 26 апреля вернется в Исламабад после визита в Оман. Накануне Аракчи в столице Пакистана встречался с премьер-министром Шахбазом Шарифом и командующим армией Асимом Муниром, после чего вылетел в Оман. Он передал ответ Тегерана на последнее предложение о прекращении войны. По сведениям NYT, другие члены иранской делегации также прибудут сегодня в Исламабад: ранее они возвращались оттуда в Тегеран для дополнительных консультаций.

Президент США Дональд Трамп на данном этапе отменил поездку своих представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в пакистанскую столицу.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 26 апреля 2026

New York Times: глава МИД Ирана сегодня вернется в Исламабад