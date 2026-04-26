Президент Ирана: до прекращения блокады Ормузского пролива переговоров не будет

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, что Тегеран не вернется к переговорам с США, пока продолжается морская блокада в Ормузском проливе в отношении судов, следующих в иранские порты или выходящих из них.

Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

"Мы не вступим в переговоры под давлением, угрозами и блокадой", – цитирует Пезешкиана иранское ТВ.

Президент Ирана также заявил, что действия США "посеяли недоверие" среди иранского руководства и опровергли заявленную Вашингтоном готовность к дипломатическому взаимодействию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 26 апреля вернется в Исламабад после визита в Оман. Накануне Аракчи в столице Пакистана встречался с премьер-министром Шахбазом Шарифом и командующим армией Асимом Муниром, после чего вылетел в Оман. Он передал ответ Тегерана на последнее предложение о прекращении войны. По сведениям NYT, другие члены иранской делегации также прибудут сегодня в Исламабад: ранее они возвращались оттуда в Тегеран для дополнительных консультаций.

Президент США Дональд Трамп на данном этапе отменил поездку своих представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в пакистанскую столицу.