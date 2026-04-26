26 апреля 2026
последняя новость: 06:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
New York Times: глава МИД Ирана сегодня вернется в Исламабад

время публикации: 26 апреля 2026 г., 02:23 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 05:27
New York Times: глава МИД Ирана сегодня вернется в Исламабад
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 26 апреля вернется в Исламабад после визита в Оман, сообщает The New York Times со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Накануне Аракчи в столице Пакистана встречался с премьер-министром Шахбазом Шарифом и командующим армией Асимом Муниром, после чего вылетел в Оман. Он передал ответ Тегерана на последнее предложение о прекращении войны.

По сведениям NYT, другие члены иранской делегации также прибудут сегодня в Исламабад: ранее они возвращались оттуда в Тегеран для дополнительных консультаций.

Президент США Дональд Трамп на данном этапе отменил поездку своих представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в пакистанскую столицу.

