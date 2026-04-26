x
26 апреля 2026
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 апреля 2026
|
26 апреля 2026
|
последняя новость: 09:42
26 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране казнен боевик радикального суннитского движения

Иран
время публикации: 26 апреля 2026 г., 09:12 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 09:18
Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

В Иране казнен Амер Рамеш, который был признан виновным в принадлежности к радикальной суннитской группировке "Дайш аль-Адль" и в причастности к нападениям на сотрудников сил безопасности.

Согласно агентству "Тасним", он был арестован в ходе контртеррористической операции, проводившейся на север-востоке Ирана. В том числе, ему были предъявлены обвинения в вооруженном восстании.

"Джайш аль-Адль" базируется в основном в провинции Систан и Белуджистан. Регион граничит с Пакистаном и Афганистаном и является самым бедным в стрене. На его территории действуют как сепаратистские группировки, так и банды контрабандистов.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook