Эксперт ООН: власти Ирана задерживают раненых протестующих прямо в больницах

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Иране Май Сато заявила, что получила сообщения о задержании силовиками раненых участников протестов непосредственно в медицинских учреждениях. По ее словам, это является серьезным нарушением права на медицинскую помощь по международному праву.

Медперсонал из нескольких провинций Ирана сообщил о рейдах сил безопасности в больницах, после которых госпитализированные протестующие "бесследно исчезали".

В беседе c агентством Reuters

врач больницы в городе Рашт подтвердил эту информацию. "В нашей больнице находились десятки пациентов с огнестрельными ранениями. Им сделали операцию, а затем пришли члены Корпуса стражей исламской революции и забрали их всех. Мы не знаем, что с ними случилось", – сказал он.

Медсестра одной из больниц в Тегеране заявила, что силовики из КСИР интересовались списком пациентов, которые были ранены во время демонстраций и уже выписаны из больницы. "Они также проверили каждую палату в поисках раненых демонстрантов", – сказала она.