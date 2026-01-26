Iran International: при подавлении протестов в Иране убито более 36500 человек

Оппозиционный сайт Iran International утверждает, что только за 8-9 января при подавлении массовых протестов в Иране были убиты по меньшей мере 36500 человек. При этом расстреливались и задержанные.

Редколлегия издания отмечает, что в основе этих данных – полученные ей секретные документы, отчеты, показания медиков, сведения, полученные от свидетелей и родственников погибших. "Это крупнейшая в истории двухдневная расправа над участниками протестов", – говорится в публикации.

В частности, в моргах находится множество тел с пулевыми ранениями в голову, что указывает на внесудебные расправы, в том числе – в отношении доставленных в больницы раненых. Многие доктора и медсестры также рассказывают, что пострадавших "добивали" сотрудники репрессивных органов.

Редакция сообщает, что, согласно источникам в министерстве внутренних дел, столкновения с демонстрантами проходили в 400 городах Ирана. Данные о 36500 погибших содержатся в одном из внутренних отчетов Корпуса стражей исламской революции, датируемом 24 января.

Ранее журнал Time сообщил со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников министерства здравоохранения Ирана, что в ходе подавления протестов только за 8-9 января 2026 года могли погибнуть до 30 тысяч человек.

По словам источников, масштабы насилия превысили возможности властей по вывозу тел: утверждается, что закончились мешки для трупов, а вместо машин скорой помощи использовали большегрузные фуры. При этом Time подчеркивает, что не смог независимо подтвердить число погибших в Иране.

Иранские государственные СМИ со ссылкой на заявление "Фонда мучеников" ранее сообщали о 3117 погибших (включая гражданских и сотрудников силовых структур). Независимые правозащитные структуры приводят иные оценки. HRANA заявляет о 5459 подтвержденных погибших и еще 17031 случае смерти "на проверке", отмечая, что доступ к информации ограничен.

Reuters со ссылкой на иранского чиновника ранее сообщал, что подтвержденное число погибших превысило 5000 (включая представителей силовых структур).