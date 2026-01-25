Дочь секретаря совета нацбезопасности Ирана уволена из американского университета

Декан медицинского факультета университета Эмори уведомила преподавателей о том, что Фатима Ардешир Лариджани, дочь секретаря совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, больше не работает в вузе.

Согласно сообщению в университетской газете Emory Wheel, 19 января возле онкологического института Уиншипа при университете Эмори прошла акция протеста, участники которой требовали увольнения дочери иранского чиновника.

Фатима Ардешир Лариджани была доцентом кафедры гематологии и онкологии на медицинском факультете университета Эмори. Информация о ней удалена с официального сайта учебного заведения.