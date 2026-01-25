x
25 января 2026
|
последняя новость: 23:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2026
|
25 января 2026
|
последняя новость: 23:52
25 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Дочь секретаря совета нацбезопасности Ирана уволена из американского университета

США
Иран
Университеты
Акции протеста
время публикации: 25 января 2026 г., 23:52 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 23:57
Дочь секретаря совета нацбезопасности Ирана уволена из американского университета
AP Photo/Brynn Anderson

Декан медицинского факультета университета Эмори уведомила преподавателей о том, что Фатима Ардешир Лариджани, дочь секретаря совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, больше не работает в вузе.

Согласно сообщению в университетской газете Emory Wheel, 19 января возле онкологического института Уиншипа при университете Эмори прошла акция протеста, участники которой требовали увольнения дочери иранского чиновника.

Фатима Ардешир Лариджани была доцентом кафедры гематологии и онкологии на медицинском факультете университета Эмори. Информация о ней удалена с официального сайта учебного заведения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 января 2026

Власти Ирана сообщили об аресте 279 "головорезов", связанных с Израилем и США
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

Али Лариджани обвинил Израиль в "войне в Иране"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 января 2026

Число погибших в ходе столкновений в Иране растет, в стране отключен интернет