Рубио предупредил об опасности возвращения Ирака в иранскую орбиту

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа ас-Судани. Обсуждались перевод боевиков "Исламского государства" в иракские тюрьмы и формирование нового, проиранского правительства Ирака.

"Государственный секретарь подчеркнул, что контролируемое Ираном правительство не сможет поставить Ирак на первое место, удержать его в стороне от региональных конфликтов, содействовать продвижению взаимовыгодного партнерства с США", – говорится в сообщении Государственного департамента.

В ближайшее время правительство Ирака возглавит Нури аль-Малики, занимавший этот пост в 2006-2014 годах и тесно связанный с режимом аятолл. В то время как ас-Судани пытался сохранить баланс между США и Ираном, его преемник, как ожидается, пересмотрит политический курс.