Названа дата президентских выборов в Ираке, премьер-министром станет союзник Ирана

Председатель парламента Ирака Хайбат аль-Халбуси сообщил, что 27 января депутатам предстоит избрать нового иракского президента. Тот предложит кандидатуру премьер-министра. Правительство возглавит Нури аль-Малики, занимавший этот пост в 2006-2014 годах.

Согласно соглашениям, достигнутым после свержения Саддама Хусейна, президентом становится курд, премьер-министром шиит, а председателем парламента – суннит. При этом кандидатуру главы правительства предлагает крупнейшая шиитская фракция.

Ей стала "Коалиция строительства и развития" во главе с действующим премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани. Однако она приняла решение выдвинуть на пост премьера не его, а 75-летнего аль-Малики – близкого союзника Ирана, который пользуется в Ираке значительным влиянием.

Добавим: на данный момент неизвестно, кто станет президентом, обязанности которого в основном церемониальные. Демократическая партия Курдистана предлагает на этот пост министра иностранных дел Фуада Хусейна. Патриотический союз Курдистана выступает против этого назначения.