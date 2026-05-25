x
25 мая 2026
|
последняя новость: 21:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 21:59
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Ирана распорядился вернуть интернет, КСИР против

Интернет
Иран
КСИР
время публикации: 25 мая 2026 г., 20:55 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 21:26
Президент Ирана распорядился вернуть интернет, КСИР против
AP Photo/Ted S. Warren

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал министерству связи распоряжение восстановить в стране интернет – включая международный. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В то же время агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, утверждает, что данный вопрос не находится в юрисдикции президента – решение об ограничении интернета было принято Верховным советом национальной безопасности и только тот может его отменить.

Интернет в Иране заблокирован уже 87 дней – с американо-израильского удара 28 февраля. Состоятельные иранцы могут позволить себе платить за VPN, что позволяет обходить ограничения. Ввоз в Иран терминалов Starlink квалифицируется как сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2026

Iran International: власти Ирана опасаются возобновления массовых протестов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2026

Tasnim: в Иране арестованы двое иностранцев по делу о ввозе оборудования Starlink
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 апреля 2026

В Иране после 48 дней отключения интернета частично заработал Google