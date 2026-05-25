Президент Ирана распорядился вернуть интернет, КСИР против

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал министерству связи распоряжение восстановить в стране интернет – включая международный. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В то же время агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, утверждает, что данный вопрос не находится в юрисдикции президента – решение об ограничении интернета было принято Верховным советом национальной безопасности и только тот может его отменить.

Интернет в Иране заблокирован уже 87 дней – с американо-израильского удара 28 февраля. Состоятельные иранцы могут позволить себе платить за VPN, что позволяет обходить ограничения. Ввоз в Иран терминалов Starlink квалифицируется как сотрудничество с иностранными спецслужбами.