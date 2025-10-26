x
26 октября 2025
26 октября 2025
Ближний Восток

ЦАХАЛ подтвердил: в долине Бекаа и на юге Ливана ликвидированы торговец оружием и боевик "Хизбаллы"

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 26 октября 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 18:42
ЦАХАЛ подтвердил: в долине Бекаа и на юге Ливана ликвидированы торговец оружием и боевик "Хизбаллы"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о двух атаках, осуществленных на территории Ливана, в результате которых были ликвидированы торговец оружием и боевик "Хизбаллы".

В долине Бекаа целью удара ВВС ЦАХАЛа стал боевик Али Хусейн Аль-Мусауи, отвечавший за контрабанду оружия в "Хизбалле". По данным военной разведки Израиля, Аль-Мусауи занимался закупками оружия и его контрабандой с территории Сирии в Ливан. Военные отмечают: он играл значимую роль в наращивании и восстановлении военного потенциала "Хизбаллы".

Возле населенного пункта Ан-Нукра, на юге Ливана, ВВС ЦАХАЛа при координации действий с 91-й дивизией ликвидировали Абда Мухмуда ас-Сайида, боевика "Хизбаллы". Он отвечал за связь и координацию действий между террористической организацией и местными жителями по экономическим и военным вопросам, а также содействовал попыткам восстановления боевого потенциала организации.

Ближний Восток
