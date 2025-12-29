Завершены работы по электрификации железнодорожной ветки Беэр-Шева-Ашкелон

Израильская железнодорожная компания объявила о завершении работ по электрификации участка от развязки Гораль до Беэр-Шевы на линии Западный Негев, соединяющей станции Сдерот, Нетивот и Офаким с Беэр-Шевой и Тель-Авивом.

В настоящее время проводятся испытания и пробные поездки. Запуск электропоездов по всей линии Беэр-Шева-Тель-Авив, без необходимости в пересадке в Офакиме, запланирован на первый квартал 2026 года.

Согласно компании, это позволит увеличить частоту движения поездов до 4 в час и сократить время пути.

Проект электрификации стоимостью около 12 млрд шекелей должен был завершиться в 2020 году, однако неоднократно откладывался. Текущий срок окончания работ – март 2027 года. По данным компании, выполнено 75% работ по электрификации – 800 км путей из 1200 км по всей стране.