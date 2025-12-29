x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 07:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 07:02
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Завершены работы по электрификации железнодорожной ветки Беэр-Шева-Ашкелон

Негев
Беэр-Шева
Инфраструктура
время публикации: 29 декабря 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 07:02
Завершены работы по электрификации железнодорожной ветки Беэр-Шева-Ашкелон
Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Израильская железнодорожная компания объявила о завершении работ по электрификации участка от развязки Гораль до Беэр-Шевы на линии Западный Негев, соединяющей станции Сдерот, Нетивот и Офаким с Беэр-Шевой и Тель-Авивом.

В настоящее время проводятся испытания и пробные поездки. Запуск электропоездов по всей линии Беэр-Шева-Тель-Авив, без необходимости в пересадке в Офакиме, запланирован на первый квартал 2026 года.

Согласно компании, это позволит увеличить частоту движения поездов до 4 в час и сократить время пути.

Проект электрификации стоимостью около 12 млрд шекелей должен был завершиться в 2020 году, однако неоднократно откладывался. Текущий срок окончания работ – март 2027 года. По данным компании, выполнено 75% работ по электрификации – 800 км путей из 1200 км по всей стране.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 декабря 2025

"Ракевет Исраэль" уведомила минфин о задержках в реализации ключевых проектов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 декабря 2024

Завершена электрификация участка железной дороги Сдерот-Ашкелон