Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 29 декабря, температура немного ниже среднесезонной. Дожди по всей стране, временами с грозами. Высокий риск затоплений в низинах. Шторм на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне. Вечером дожди ослабнут.

В Иерусалиме – 6-13 градусов, в Тель-Авиве – 14-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 12-23, в Беэр-Шеве – 11-16, на побережье Мертвого моря – 12-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 8-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-17, на Голанских высотах – 9-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 200-450 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 10 км/ч).

Во вторник – переменная облачность. В среду-пятницу ожидаются дожди, временами с грозами. В субботу-воскресенье – без осадков.