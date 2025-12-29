Трамп и Зеленский сообщили, что мирный план по Украине согласован на 95%

На совместной пресс-конференции, состоявшейся после переговоров, Дональд Трамп и Владимир Зеленский заявили, что встреча была успешной, но "сделка все еще может сорваться".

По словам Трампа, удалось существенно продвинуться в вопросе окончания войны. "Я бы сказал, что мы охватили 95% вопросов. Мы близки к цели, мы достигли большой детализации. Но остались нерешенными одна или две острые проблемы". Следующие переговоры с Зеленским состоятся 29 декабря.

Одной из нерешенных проблем остается Донбасс. При этом Трамп заявил, что он надеется, что вопрос будет решен.

Владимир Зеленский отметил, что "позиция Украины по Донбассу отлична от позиции России". По его словам, вопрос о территориальных уступках должен решать народ Украины. "Мы можем провести референдум по любому пункту этого плана... Конечно, наше общество должно сделать выбор, потому что это его земля... а не земли одного человека", – заявил он. На вопрос о том, смогут ли в референдуме принять участие украинцы, проживающие за границей, Зеленский сказал, что "такое в принципе возможно", но для проведения подобного референдума нужна инфраструктура.

На вопрос, не собирается ли Трамп посетить Украину, если это поможет завершить войну, он ответил: для того, чтобы завершить сделку, не обязательно никуда ехать, а затем добавил: "Если это действительно необходимо, если это поможет спасти 25 тысяч жизней в месяц, ну или сколько там, я, безусловно, согласен это сделать".

На вопрос о Запорожской АЭС Трамп ответил, что "Владимир Путин работает с Украиной над тем, чтобы запустить ее... В этом плане он проявил себя хорошо. Он хочет, чтобы она работала". Журналист Guardian отметил, что на этих словах Зеленский едва заметно покачал головой, но ничего не сказал.

Трамп отметил, что переговоры все еще могут сорваться и окончательные результаты станут ясны через "несколько недель".

На вопрос о том, будет ли Россия участвовать в восстановлении Украины, Трамп ответил: "Они собираются помочь. Россия хочет, чтобы Украина преуспела".