Уточнено время встречи Трампа и Нетаниягу

Встреча главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа перенесена на более раннее время и состоится в понедельник, 29 декабря, в 20:00 по израильскому времени (13:00 по времени Флориды), сообщают израильские СМИ.

По первоначальному плану Нетаниягу должен был сначала встретиться с госсекретарем США Марко Рубио в 21:00, а затем – примерно через полтора часа – поехать на встречу с Трампом в его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным Reuters, в ходе переговоров в Мар-а-Лаго стороны намерены обсудить дальнейшие шаги по реализации плана прекращения огня в Газе и более широкий круг региональных вопросов, включая Иран и ситуацию на северной границе Израиля.