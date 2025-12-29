x
Мир

В Мексике сошел с рельсов пассажирский поезд, множество жертв

время публикации: 29 декабря 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 06:10
В Мексике сошел с рельсов пассажирский поезд, множество жертв (иллюстрация)
AP

В мексиканском штате Оахака, между населенными пунктами Чивела и Нисанда, в результате схода с рельсов пассажирского поезда погибли не менее 13 человек, около 100 получили ранения. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

По данным властей, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что в поезде находились 250 человек – 241 пассажир и девять членов поездной бригады.

Генпрокурор Мексики Эрнестина Годой Рамос сообщила о начале расследования причин инцидента.

