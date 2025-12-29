Бывшие заложники Матан Ценгаукер и Илана Грицевски обручились
время публикации: 29 декабря 2025 г., 04:30 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 05:40
Бывшие заложники ХАМАСа Матан Ценгаукер и Илана Грицевски обручились. О помолвке сообщила мать Матана, активистка штаба семей заложников Эйнав Ценгаукер, опубликовавшая фото пары в своем аккаунте в X и подписавшая его: "Моя фотография победы. Илана и Матан".
— עינב צנגאוקר (@enavezangauker) December 29, 2025
Матан и Илана были похищены террористами 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз и вывезены в сектор Газы. Илана была освобождена в рамках первой сделки по заложникам в ноябре 2023 года, а затем присоединилась к публичной кампании за освобождение Матана, который вернулся из плена в рамках последней сделки по заложникам в октябре 2025 года.