x
29 декабря 2025
|
последняя новость: 04:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2025
|
29 декабря 2025
|
последняя новость: 04:30
29 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывшие заложники Матан Ценгаукер и Илана Грицевски обручились

Заложники
время публикации: 29 декабря 2025 г., 04:30 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 05:40
Эйнав Ценгаукер и Илана Грицевски незадолго до освобождения Матана из плена
Erik Marmor/Flash90

Бывшие заложники ХАМАСа Матан Ценгаукер и Илана Грицевски обручились. О помолвке сообщила мать Матана, активистка штаба семей заложников Эйнав Ценгаукер, опубликовавшая фото пары в своем аккаунте в X и подписавшая его: "Моя фотография победы. Илана и Матан".

Матан и Илана были похищены террористами 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз и вывезены в сектор Газы. Илана была освобождена в рамках первой сделки по заложникам в ноябре 2023 года, а затем присоединилась к публичной кампании за освобождение Матана, который вернулся из плена в рамках последней сделки по заложникам в октябре 2025 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

Все освобожденные 13 октября заложники выписаны из больниц и вернулись домой
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 25 марта 2025

Освобожденная заложница рассказала The New York Times о сексуализированном насилии