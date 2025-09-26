x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 01:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 01:20
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы сообщили о последствиях удара ЦАХАЛа по Сане и подтвердили запуск ракеты по Тель-Авиву

Йемен
Хуситы
время публикации: 26 сентября 2025 г., 01:20 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 05:27
Хуситы сообщили о последствиях удара ЦАХАЛа по Сане и подтвердили запуск ракеты по Тель-Авиву
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Телеканал "Аль-Масира", связанный с террористической организацией "Ансар Аллах", сообщает, что в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Сане 25 сентября были убиты не менее восьми человек, 142 получили ранения.

При этом хуситы заявляют, что в ответ на израильскую атаку по "оккупированному Яффо" (Тель-Авиву) была запущена "гиперзвуковая баллистическая ракета "Фалястин-2" с разделяющейся боеголовкой".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Тревога в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, какие объекты хуситов были атакованы в Йемене