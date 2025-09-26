Хуситы сообщили о последствиях удара ЦАХАЛа по Сане и подтвердили запуск ракеты по Тель-Авиву

Телеканал "Аль-Масира", связанный с террористической организацией "Ансар Аллах", сообщает, что в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Сане 25 сентября были убиты не менее восьми человек, 142 получили ранения.

При этом хуситы заявляют, что в ответ на израильскую атаку по "оккупированному Яффо" (Тель-Авиву) была запущена "гиперзвуковая баллистическая ракета "Фалястин-2" с разделяющейся боеголовкой".