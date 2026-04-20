Король Бахрейна объявил: за подрыв национальной безопасности будут лишать гражданства

Король Бахрейна Хамад бин Исса сообщил о введении жестких мер в отношении лиц, подрывающих национальную безопасность. Одна из них – лишение гражданства подданных, причастных к подобным преступлениям.

Ранее власти Бахрейна сообщили о разоблачении нескольких ячеек, связанных с Корпусом стражей исламской революции. Они вели наблюдение за стратегическими объектами и собирали чувствительную информацию.

Подозреваемые прошли подготовку в Ливане, в лагерях группировки "Хизбалла". Курс включал и обращение с оружием. Они собирали средства – якобы, для благотворительных фондов этой группировки, и готовили теракты на территории королевства.