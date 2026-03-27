СМИ: два иранских металлургических завода пострадали в результате ударов США и Израиля

В пятницу, 27 марта, иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что США и Израиль нанесли отдельные удары по двум крупным металлургическим заводам в Хузестане и Исфахане.

Оба завода имеют огромное значение для иранской военной промышленности и частично принадлежат Корпусу стражей исламской революции. Ожидается, что удар по заводам нанесет иранской экономике ущерб в миллиарды долларов.

В сообщении говорится, что ущерб причинен также электростанции на сталелитейном комплексе в Мобараке, на места происшествия были направлены аварийные бригады.