27 марта 2026
27 марта 2026
|
27 марта 2026
|
последняя новость: 18:48
27 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

СМИ: два иранских металлургических завода пострадали в результате ударов США и Израиля

Война с Ираном
время публикации: 27 марта 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 17:30
СМИ: два иранских металлургических завода пострадали в результате ударов США и Израиля
В пятницу, 27 марта, иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что США и Израиль нанесли отдельные удары по двум крупным металлургическим заводам в Хузестане и Исфахане.

Оба завода имеют огромное значение для иранской военной промышленности и частично принадлежат Корпусу стражей исламской революции. Ожидается, что удар по заводам нанесет иранской экономике ущерб в миллиарды долларов.

В сообщении говорится, что ущерб причинен также электростанции на сталелитейном комплексе в Мобараке, на места происшествия были направлены аварийные бригады.

