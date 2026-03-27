Reuters: США подтверждают уничтожение трети ракетного арсенала Ирана

США могут с уверенностью заявить, что в ходе войны было уничтожено около трети ракетного арсенала Ирана, в то время как еще одна треть, по всей видимости, повреждена, уничтожена или погребена в туннелях и подземных бункерах.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Один из источников отметил, что разведывательные данные по иранскому арсеналу беспилотников аналогичны: достоверно подтверждено уничтожение трети из них.

Напомним, согласно оценке, представленной 11 марта на совещании под руководством начальника генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира, за первые 12 дней операции "Рычание льва" Израилю и США удалось уничтожить или вывести из строя две трети иранских пусковых установок.