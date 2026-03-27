Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможности эскалации конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие дни. По его данным, есть основания полагать, что в ближайшие дни война на Ближнем Востоке может обостриться.

"У меня есть основания полагать, в том числе на основании информации, полученной от наших союзников, что стабилизация в ближайшие дни маловероятна. Напротив, может произойти новая эскалация", – заявил журналистам Туск, страна которого является членом NАТО.