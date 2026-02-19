x
Ближний Восток

Премьер-министр Польши: польские граждане должны немедленно покинуть Иран

время публикации: 19 февраля 2026 г., 12:13
Премьер-министр Польши: польские граждане должны немедленно покинуть Иран
Польские граждане в Иране должны немедленно покинуть страну, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, предупредив, что из-за угрозы вооруженного конфликта вылет может стать невозможным уже в течение нескольких часов.

"Пожалуйста, немедленно покиньте Иран… и ни при каких обстоятельствах не посещайте в ближайшее время эту страну", – сказал Туск.

CBS News: армия США будет готова к ударам по Ирану уже в субботу