"Мосад" на фарси обратился к иранцам: связывайтесь с нами по официальным каналам

На странице израильской службы разведки "Мосад" на языке фарси появилось обращение к гражданам Ирана.

"Мы обращаемся к патриотически настроенным гражданам Ирана: пожалуйста, пользуйтесь только нашими официальными каналами связи и контактируйте с нами по любым вопросам сотрудничества", – сказано в этом обращении.

Публикацию сопровождает картинка со ссылками на страницу "Мосада" на фарси в социальной сети Х и на телеграм-канал @Mossad_Telegram, где опубликовано аналогичное объявление.