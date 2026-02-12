x
Ближний Восток

"Мосад" на фарси обратился к иранцам: связывайтесь с нами по официальным каналам

Иран
Соцсети
"Мосад"
Официальная страница "Мосада" на фарси в сети Х

На странице израильской службы разведки "Мосад" на языке фарси появилось обращение к гражданам Ирана.

"Мы обращаемся к патриотически настроенным гражданам Ирана: пожалуйста, пользуйтесь только нашими официальными каналами связи и контактируйте с нами по любым вопросам сотрудничества", – сказано в этом обращении.

Публикацию сопровождает картинка со ссылками на страницу "Мосада" на фарси в социальной сети Х и на телеграм-канал @Mossad_Telegram, где опубликовано аналогичное объявление.

