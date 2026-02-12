"Мосад" на фарси обратился к иранцам: связывайтесь с нами по официальным каналам
время публикации: 12 февраля 2026 г., 18:23 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 18:23
На странице израильской службы разведки "Мосад" на языке фарси появилось обращение к гражданам Ирана.
"Мы обращаемся к патриотически настроенным гражданам Ирана: пожалуйста, пользуйтесь только нашими официальными каналами связи и контактируйте с нами по любым вопросам сотрудничества", – сказано в этом обращении.
Публикацию сопровождает картинка со ссылками на страницу "Мосада" на фарси в социальной сети Х и на телеграм-канал @Mossad_Telegram, где опубликовано аналогичное объявление.
