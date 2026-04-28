"Врачи без границ" о лишении жителей Газы воды: "Интегральная часть израильского геноцида"

Правозащитная организация "Врачи без границ" представила отчет, обвиняющий израильские власти в систематическом лишении жителей сектора Газы доступа к питьевой воде. Это квалифицируется как коллективное наказание.

В документе, озаглавленном "Вода как оружие", утверждается: "Разрушение гражданской водной инфраструктуры Газы – интегральная часть израильского геноцида. Нехватка воды тщательно спланирована, одновременно убивают мирных жителей, разрушают дома и медицинские учреждения".

"Разрушения и создание нечеловеческих условий жизни в Газе носят целенаправленный характер. Израильские власти знают: жизнь без воды невозможна. Тем не менее система водоснабжения систематически уничтожается, а поступления воды ограничиваются", – говорят авторы отчета.