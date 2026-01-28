x
Ближний Восток

Саудовская Аравия заявила, что не допустит использования своей территории для удара по Ирану

США
Иран
Саудовская Аравия
время публикации: 28 января 2026 г., 00:21 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 00:21
Саудовская Аравия заявила, что не допустит использования своей территории для удара по Ирану
AP Photo/Alex Brandon

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого заявил, что королевство не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для военных действий против Ирана. Об этом сообщило во вторник Саудовское агентство печати (SPA).

Бин Салман, который также занимает пост премьер-министра, выразил поддержку усилиям, направленным на разрешение конфликтных ситуаций через диалог, что должно способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе.

