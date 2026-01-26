Global Firepower 2026: иранская военная мощь почти не уступает израильской

Израиль сохранил позиции в ежегодном рейтинге сильнейших вооруженных сил мира Global Firepower 2026. Как и годом ранее, он занимает 15-ю строчку, обойдя на одну позицию Иран, но уступив Пакистану.

Лидером рейтинга являются США, от которых немного отстает Россия. Далее следуют Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Согласно рейтингу, находящаяся на девятой строчке Турция обладает самой мощной армией на Ближнем Востоке.

Во вторую десятку вошли Бразилия, Германия, Индонезия, Пакистан, Израиль, Иран, Австралия, Испания, Египет и Украина. Напомним, что замыкающая двадцатку Украина уже четыре года противостоит полномасштабному вторжению России, согласно рейтингу – второй армии мира.

На последней, 145-й строчке таблицы, как и годом ранее находится Бутан, незначительно опережая Белиз и Центрально-Африканскую республику.

При составлении рейтинга учитываются такие факторы, как численность населения, численный состав армии, количество воинских частей, мощь экономики и ее инновационный характер, бюджет армии, логистические возможности, количество вооружений, география и природные ресурсы. Не принимаются в расчет уровень подготовки военнослужащих, тактико-технические данные вооружений, а также ядерный потенциал.

Хотя составители рейтинга пишут, что их формула "позволяет небольшим, более технологически продвинутым странам конкурировать с более крупными, но менее развитыми державами" оценки Global Firepower вызывают критику со стороны многих военных специалистов.