15 марта 2026
последняя новость: 21:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 21:19
15 марта 2026
Израиль

Полицией был объявлен в розыск житель Тиры, подобравший неразорвавшийся боеприпас в Бней-Браке

время публикации: 15 марта 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 20:12
Полицией был объявлен в розыск житель Тиры, подобравший неразорвавшийся боеприпас в Бней-Браке
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию поступило сообщение о мужчине, подобравшем неразорвавшийся боеприпас от иранской ракеты в Бней-Браке и уехавшем с ним на машине. Мужчина был объявлен в розыск.

Диспетчеры центра управления отследили автомобиль по номерному знаку и уведомили полицейских Тиры о "взрывоопасной машине". Мужчина был задержан. Его автомобиль осмотрели саперы, опасный предмет был изъят и обезврежен.

Полиция вновь обратилась к гражданам с просьбой выполнять указания Службы тыла, не приближаться к местам падения ракет, не прикасаться к обломкам и подозрительным предметам.

