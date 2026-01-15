Глава МИД Турции: "Израиль – региональная угроза, мы не потерпим насилия против Ирана"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль представляет угрозу для государств региона. Он выразил обеспокоенность эскалацией вокруг Ирана, призвав к дипломатическому урегулированию.

"Происходящее в Иране тревожит. Мы надеемся, что конфликт между США и Ираном будет урегулирован путем диалога. Мы категорически отвергаем военное решение и не потерпим насилия против Ирана", – сказал он, проигнорировав насилие в самом Иране.

Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи и встретился с послом США в Турции Томом Барраком, который также является специальным посланником администрации в Сирии и Ливане.