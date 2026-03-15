Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
ЦАХАЛ: брат террориста из Мичигана был командиром в "Хизбалле"

время публикации: 15 марта 2026 г., 20:57 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 21:01
AP Photo/Paul Sancya/Соцсети

Пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила сообщения, согласно которым Айман Газали, который 12 марта был застрелен при попытке теракта в еврейском общинном центре в Мичигане, был братом высокопоставленного боевика "Хизбаллы".

"Полевой командир Ибрагим Мухаммад Газали отвечал за вооружения в одной из частей подразделения "Бадр", которое несет ответственность за запуск сотен ракет по мирным жителям Израиля", – говорится в заявлении.

Глава арабского отдела Пресс-службы Армии обороны Израиля Авихай Эдраи уточнил, что Ибрагим Газали был ликвидирован 5 марта при ударе по зданию, которое ливанская террористическая группировка использовала для хранения оружия.

Напомним, что Айман Газали, проживавший Дирборн-Хайтсе, был застрелен охранником после того, как врезался на машине в здание в городке Вест-Блумфилд (штат Мичиган, США), где расположены синагога Temple Israel, а также еврейские школы и детские сады. Члены семьи сообщили, что он потерял близких в результате удара ЦАХАЛа.

