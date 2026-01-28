Миссия ООН в йеменской аль-Ходейде завершает работу

Совет безопасности ООН принял решение о завершении миссии в йеменском порту аль-Ходейда, через который на контролируемые хуситами территории поступает значительная часть международной гуманитарной помощи. Инициатором решения стала Великобритания.

В поддержку решения проголосовали 13 членов Совета, Россия и Китай воздержались. "Из-за обструкционизма хуситов миссия лишилась цели своего существования. Ей пришлось прекратить свою деятельность", – заявила представитель американской делегации Тамми Брюс.

Миссия действовала в городе с 2019 года. Ее работа завершится 31 марта. Следует отметить, что с 2019 года хуситы регулярно похищали сотрудников ООН и связанных с ней гуманитарных организаций. Эти инциденты участились после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.