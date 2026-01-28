x
28 января 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 11:44
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Миссия ООН в йеменской аль-Ходейде завершает работу

Хуситы
ООН
Йемен
время публикации: 28 января 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 11:07
Миссия ООН в йеменской аль-Ходейде завершает работу
AP Photo/Hani Mohammed

Совет безопасности ООН принял решение о завершении миссии в йеменском порту аль-Ходейда, через который на контролируемые хуситами территории поступает значительная часть международной гуманитарной помощи. Инициатором решения стала Великобритания.

В поддержку решения проголосовали 13 членов Совета, Россия и Китай воздержались. "Из-за обструкционизма хуситов миссия лишилась цели своего существования. Ей пришлось прекратить свою деятельность", – заявила представитель американской делегации Тамми Брюс.

Миссия действовала в городе с 2019 года. Ее работа завершится 31 марта. Следует отметить, что с 2019 года хуситы регулярно похищали сотрудников ООН и связанных с ней гуманитарных организаций. Эти инциденты участились после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 января 2026

Хуситы угрожают возобновить атаки на суда, "Катаиб Хизбалла" вербует смертников
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 января 2026

Гидеон Саар в Астане: "Региональные сателлиты Ирана должны быть ликвидированы"