В результате иранских атак в Саудовской Аравии ранены более 20 военнослужащих США

По данным двух источников, знакомых с ситуацией, за последнюю неделю в результате иранских атак на саудовскую авиабазу получили ранения более 20 американских военнослужащих.

В пятницу, 27 марта, Иран выпустил шесть баллистических ракет и 29 беспилотников по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, в результате чего по меньшей мере 15 военнослужащих получили ранения, в том числе пятеро – серьезные, сообщили источники на условиях анонимности.

По словам источников, на этой неделе база дважды подвергалась нападениям, в результате первого инцидента пострадали 14 американских военнослужащих.

База расположена примерно в 96 километрах от Эр-Рияда и находится в ведении Королевских ВВС Саудовской Аравии, но используется американскими войсками.