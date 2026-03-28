28 марта 2026
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 марта 2026
|
28 марта 2026
|
последняя новость: 11:43
28 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Представитель хуситов выступил с заявлением после первого за эту войну обстрела Израиля

Хуситы
Война с Ираном
время публикации: 28 марта 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 10:51
Представитель хуситов выступил с первым заявлением после обстрела Израиля
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситов) Яхья Сари выступил с первым заявлением после обстрела Израиля (первого за эту войну с Ираном).

Сари пообещал, что действия хуситов будут продолжаться “до достижения целей и прекращения агрессии США и Израиля на всех фронтах сопротивления".

В субботу, 28 марта, в 06:54, тревога прозвучала в населенных пунктах Негева и Аравы. Был зафиксирован пуск ракеты из Йемена. Это первое нападение поддерживаемых Ираном хуситов на Израиль в ходе нынешней войны.

Отметим, что впервые о присоединении к военным действиям хуситы объявили еще 28 февраля – в день начала войны. Однако до сегодняшнего дня не предпринимали никаких действий.

