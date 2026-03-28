Fars: КСИР уничтожил склад украинских зенитных ракетных комплексов в Дубае

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских зенитных ракетных комплексов в Дубае.

Согласно сообщению, на складе находился 21 украинец, которые "по всей видимости, погибли".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил во время необъявленного визита в ОАЭ, что две страны договорились о сотрудничестве в области обороны.