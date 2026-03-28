Президент Ирана заявил, что "для мирных переговоров необходимо доверие"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провели телефонный разговор, длившийся более часа.

Собеседники обсуждали вопросы регионального конфликта и мирных усилий, сообщила канцелярия премьер-министра Пакистана.

Согласно заявлению, Пезешкиан сказал Шарифу, что для переговоров необходимо доверие, и высоко оценил роль Исламабада в усилиях по содействию миру.

Два лидера также обсудили продолжающиеся боевые действия, а Шариф проинформировал Пезешкиана о своих дипломатических усилиях в отношениях с Соединенными Штатами и государствами Персидского залива.