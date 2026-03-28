Ближний Восток

Иран атаковал цели в Бахрейне и ОАЭ

время публикации: 28 марта 2026 г., 09:21 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 09:27
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

В субботу, 28 марта, рано утром, Иран осуществил атаки бесплотников и ракетные удары по Бахрейну и Объединенным Арабским Эмиратам.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что по всей стране сработали сирены воздушной тревоги, на одном из объектов после авиаударов возник пожар.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что его системы противовоздушной обороны успешно перехватывают ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана.

