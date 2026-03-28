Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хочет избежать "вечной войны" с Ираном и найти точку выхода из нее через переговоры.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, который отметил, что Трамп призвал своих советников придерживаться публично заявленного им плана, согласно которому операция продлится от четырех до шести недель.

Чиновник при этом заметил, что такой график выглядит "шатким".