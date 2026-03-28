CENTCOM: эпоха иранских угроз судоходству подошла к концу
время публикации: 28 марта 2026 г., 17:28 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 17:28
Центральное командование США (CENTCOM) заявило в субботу, 28 марта, что иранские военно-морские суда на протяжении десятилетий угрожали международному судоходству региональных водах, но "эти времена прошли".
Заявление, опубликованное на X, появилось после того, как CENTCOM выпустило видео, в котором, по его словам, показаны удары по иранским военно-морским объектам.
For decades, Iranian naval vessels have threatened and harassed global shipping in regional waters, but those days are over. pic.twitter.com/J4WUwpfU24— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026