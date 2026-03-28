В Иране власти закрыли сеть кафе, увидев в дизайне стаканчиков намек на гибель Хаменеи

В субботу, 28 марта, иранские власти закрыли все филиалы популярной сети кафе Lamiz, сообщает Iran International

Причиной послужило то, что в кафе стали подавать напитки в стаканчиках с изображением пустого кресла (для дизайна была использована картина известного иранского художника Фаршида Месгали 1975 года).

Сторонники расценили этот дизайн как насмешку над опустевшим креслом верховного лидера Али Хаменеи, ликвидированного в ходе войны.