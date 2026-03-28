Ближний Восток

AP: при ударе по американской авиабазе в Саудовской Аравии пострадали не менее десяти военных

США
Саудовская Аравия
Война с Ираном
время публикации: 28 марта 2026 г., 02:08 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 02:12
Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP

Не менее десяти американских военнослужащих пострадали 27 марта в результате иранского ракетно-дронового удара по авиабазе "Принс-Султан" в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника. Двое раненых в тяжелом состоянии.

Как отмечает AP, в результате атаки были также повреждены несколько американских самолетов-заправщиков.

По данным AP, общее число раненых американских военнослужащих с начала войны против режима аятолл в Иране превысило 300. Большинство из них получили легкие травмы и ранения. Не менее 13 американских военнослужащих погибли.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
