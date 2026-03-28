Иран заявил о новом ударе по территории Бушерской АЭС
время публикации: 28 марта 2026 г., 00:56 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 01:00
Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что Израиль или США в третий раз с 28 февраля нанесли удар по территории иранской АЭС "Бушер", станция не получила повреждений.
"Снаряд упал на территории АЭС, но о жертвах, материальном ущербе или технических сбоях в результате попадания ракеты не сообщается", – цитирует ТАСС пресс-релиз ОАЭИ.
Израиль и США не подтверждали нанесение ударов по целям в районе Бушерской АЭС.
