Иран заявил о новом ударе по территории Бушерской АЭС

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что Израиль или США в третий раз с 28 февраля нанесли удар по территории иранской АЭС "Бушер", станция не получила повреждений.

"Снаряд упал на территории АЭС, но о жертвах, материальном ущербе или технических сбоях в результате попадания ракеты не сообщается", – цитирует ТАСС пресс-релиз ОАЭИ.

Израиль и США не подтверждали нанесение ударов по целям в районе Бушерской АЭС.