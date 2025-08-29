x
29 августа 2025
29 августа 2025
29 августа 2025
последняя новость: 23:00
29 августа 2025
Ближний Восток

Дипломатический источник в Турции: небо закрыто только для правительства Израиля

время публикации: 29 августа 2025 г., 22:47
Дипломатический источник в Турции: небо закрыто только для правительства Израиля и поставок оружия
Дипломатический источник в Турции разъяснил, что заявление министра иностранных дел Хакана Фидана о закрытии воздушного пространства для Израиля касалось правительственных рейсов, а также поставок оружия.

Источник сообщил, что "заявление министра иностранных дел касалось только официальных рейсов Израиля и самолетов, на борту которых оружие или боеприпасы". Он подчеркнул, что речь не шла о гражданской авиации.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в турецком парламенте, заявив: "Мы решили полностью разорвать наши экономические и торговые связи с Израилем и закрыли наше воздушное пространство для его самолетов".

