Дипломатический источник в Турции: небо закрыто только для правительства Израиля

Дипломатический источник в Турции разъяснил, что заявление министра иностранных дел Хакана Фидана о закрытии воздушного пространства для Израиля касалось правительственных рейсов, а также поставок оружия.

Источник сообщил, что "заявление министра иностранных дел касалось только официальных рейсов Израиля и самолетов, на борту которых оружие или боеприпасы". Он подчеркнул, что речь не шла о гражданской авиации.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в турецком парламенте, заявив: "Мы решили полностью разорвать наши экономические и торговые связи с Израилем и закрыли наше воздушное пространство для его самолетов".