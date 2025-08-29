МИД Турции: "Мы закрыли наше воздушное пространство для Израиля"
время публикации: 29 августа 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 16:39
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в турецком парламенте, заявив: "Мы решили полностью разорвать наши экономические и торговые связи с Израилем и закрыли наше воздушное пространство для его самолетов".
Несмотря на его слова, израильские компании, а также Управление аэропортов, до сих пор не получили официального уведомления по этому вопросу.
Единственным направлением, на которое повлияет это решение, является Грузия.