Ближний Восток

МИД Турции: "Мы закрыли наше воздушное пространство для Израиля"

Авиация
Турция
время публикации: 29 августа 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 16:39
МИД Турции: "Мы закрыли наше воздушное пространство для Израиля"
AP Photo/Burhan Ozbilici

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил в турецком парламенте, заявив: "Мы решили полностью разорвать наши экономические и торговые связи с Израилем и закрыли наше воздушное пространство для его самолетов".

Несмотря на его слова, израильские компании, а также Управление аэропортов, до сих пор не получили официального уведомления по этому вопросу.

Единственным направлением, на которое повлияет это решение, является Грузия.

