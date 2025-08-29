Пезешкиан: Иран не стремится к войне, но "готов дать решительный отпор"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в пятницу, 29 августа, что Иран не стремится к войне, но если Израиль и США нападут на него, Исламская республика "даст решительный отпор".

"Америка и Израиль стремятся разделить и уничтожить Иран, но ни один иранец не хочет, чтобы Иран был разделен", – заявил он в телевизионном интервью, вышедшем в эфир в записи. Это интервью цитирует Reuters.