Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Пезешкиан: Иран не стремится к войне, но "готов дать решительный отпор"

Иран
время публикации: 29 августа 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 22:18
Пезешкиан: Иран не стремится к войне, но "готов дать решительный отпор"
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в пятницу, 29 августа, что Иран не стремится к войне, но если Израиль и США нападут на него, Исламская республика "даст решительный отпор".

"Америка и Израиль стремятся разделить и уничтожить Иран, но ни один иранец не хочет, чтобы Иран был разделен", – заявил он в телевизионном интервью, вышедшем в эфир в записи. Это интервью цитирует Reuters.

