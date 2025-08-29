x
29 августа 2025
|
последняя новость: 20:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 августа 2025
|
29 августа 2025
|
последняя новость: 20:48
29 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Абу Убайда: ХАМАС готовится "преподать суровый урок" ЦАХАЛу

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 29 августа 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 20:36
Абу Убайда: ХАМАС готовится "преподать суровый урок" ЦАХАЛу
Flash90. Фото: А.Катиб

Пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда пригрозил, что расширение операции ЦАХАЛа в городе Газа увеличит вероятность того, что "израильские солдаты будут захвачены в плен".

По его словам, боевики ХАМАСа готовятся "преподать суровый урок" ЦАХАЛу. Он подчеркнул, что "ответственность за судьбу заложников лежит на ЦАХАЛе и правительстве Нетаниягу. Заложники будут находиться под защитой ХАМАСа, насколько это возможно".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook