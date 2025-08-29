Абу Убайда: ХАМАС готовится "преподать суровый урок" ЦАХАЛу

Пресс-секретарь "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда пригрозил, что расширение операции ЦАХАЛа в городе Газа увеличит вероятность того, что "израильские солдаты будут захвачены в плен".

По его словам, боевики ХАМАСа готовятся "преподать суровый урок" ЦАХАЛу. Он подчеркнул, что "ответственность за судьбу заложников лежит на ЦАХАЛе и правительстве Нетаниягу. Заложники будут находиться под защитой ХАМАСа, насколько это возможно".