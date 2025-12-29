На западе Турции трое полицейских погибли в столкновении с ИГ

Шесть боевиков террористической группировки "Исламское государство" и три сотрудника полиции были убиты в перестрелке во время полицейского рейда на территории провинции Ялова на северо-западе Турции.

Как рассказал министр внутренних дел Али Ерликая, минувшей ночью силы безопасности провели 108 рейдов против объектов, связанных с ИГ. Операция проводилась в 13 провинциях.

В деревне Эльмалик провинции Ялова по полицейским был открыт огонь. В столкновении погибли трое стражей порядка, восемь были ранены. Как утверждается, из здания были эвакуированы пять женщин и шесть детей.