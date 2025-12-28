x
28 декабря 2025
28 декабря 2025
28 декабря 2025
Ближний Восток

Хуситы заявили, что будут считать присутствие Израиля в Сомалиленде "законной военной целью"

Хуситы
Сомали
Израиль
время публикации: 28 декабря 2025 г., 23:50 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 23:54
Хуситы заявили, что будут считать присутствие Израиля в Сомалиленде "законной военной целью"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Лидер "Ансар Аллах" Абд аль-Малик Бадр ад-Дин аль-Хути назвал признание Израилем Сомалиленда "враждебным шагом" против Сомали и его африканского окружения, а также против Йемена, региона Красного моря и стран по обе его стороны. Заявление лидера хуситов было опубликовано агентством SABA.

Аль-Хути заявил, что признание Сомалиленда призвано обеспечить Израилю "опорную точку" в Сомали для действий по дестабилизации региона и вписывается в план "изменения Ближнего Востока".

Глава группировки объявил, что хуситы "окажут Сомали поддержку всеми доступными способами", любое израильское присутствие в Сомалиленде будет расценено как "агрессия" против Сомали и Йемена и угроза безопасности региона, а также признано законной военной целью.

