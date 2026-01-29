Палестинская администрация продолжает "выплаты за террор" – свыше $200 млн в 2025 году

Несмотря на обещания главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса прекратить так называемые "выплаты за террор", в представленном Конгрессу США меморандуме говорится, что в 2025 году ПА перечислила осужденным за теракты и их семьям более 200 млн долларов. Об этом пишет Washington Free Beacon.

Напомним, что феврале 2025 года Аббас издал указ, который должен был отменить выплаты, однако затем механизм был "переформатирован" и переведен на "новую систему социального обеспечения" с марта, при этом фактическая поддержка получателей сохранилась. Ответственность за выплаты была "постепенно передана" так называемому "Палестинскому национальному фонду", который отвечает за социальную помощь.

Washington Free Beacon отмечает, что американская сторона пришла к выводу: выплаты продолжались в период с марта по август 2025 года в рамках "реформированного" механизма, а общий объем выплат в 2025 году оценен как минимум в $214 млн.

Представители Израиля ранее неоднократно заявляли, что фактически "выплаты за террор" не прекращались после указа Аббаса.