x
29 января 2026
|
последняя новость: 13:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 января 2026
|
29 января 2026
|
последняя новость: 13:45
29 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Палестинская администрация продолжает "выплаты за террор" – свыше $200 млн в 2025 году

Террористы
Палестинская администрация
время публикации: 29 января 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 13:21
Палестинская администрация продолжает "выплаты за террор" – свыше $200 млн в 2025 году
AP Photo/Jehad Alshrafi

Несмотря на обещания главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса прекратить так называемые "выплаты за террор", в представленном Конгрессу США меморандуме говорится, что в 2025 году ПА перечислила осужденным за теракты и их семьям более 200 млн долларов. Об этом пишет Washington Free Beacon.

Напомним, что феврале 2025 года Аббас издал указ, который должен был отменить выплаты, однако затем механизм был "переформатирован" и переведен на "новую систему социального обеспечения" с марта, при этом фактическая поддержка получателей сохранилась. Ответственность за выплаты была "постепенно передана" так называемому "Палестинскому национальному фонду", который отвечает за социальную помощь.

Washington Free Beacon отмечает, что американская сторона пришла к выводу: выплаты продолжались в период с марта по август 2025 года в рамках "реформированного" механизма, а общий объем выплат в 2025 году оценен как минимум в $214 млн.

Представители Израиля ранее неоднократно заявляли, что фактически "выплаты за террор" не прекращались после указа Аббаса.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 января 2026

"Маaрив": Палестинская администрация перечислила заключенным террористам $0,5 млрд
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 декабря 2025

"Исламский джихад" осудил решение Аббаса прекратить выплаты семьям "шахидов" и заключенных
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 ноября 2025

Министр финансов ПА уволился после того, как продолжил выплаты террористам "вопреки указаниям"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2025

Палестинская администрация продолжает платить семьям террористов