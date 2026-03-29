29 марта 2026
последняя новость: 17:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 марта 2026
|
29 марта 2026
|
последняя новость: 17:53
29 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Iran International: президент Ирана и командующий КСИР разошлись во взглядах на войну и экономику

Война с Ираном
Иран
время публикации: 29 марта 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 17:36
Iran International: президент Ирана и командующий КСИР разошлись во взглядах на войну и экономику
AP Photo/Vahid Salemi

По информации оппозиционного сайта Iran International, между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим Корпусом стражей исламской революции Ахмадом Вахиди возникли серьезные разногласия относительно продолжения войны и ее последствий для экономики страны.

По данным источников издания, Пезешкиан предупредил, что без прекращения огня иранская экономика может полностью рухнуть в течение трех-четырех недель, и потребовал вернуть правительству исполнительные полномочия – однако Вахиди это требование отверг.

Iran International между тем сообщает, что последствия войны в Иране становятся все ощутимее: во многих городах страны не работают банкоматы, периодически отключаются системы онлайн-банкинга, а значительная часть государственных служащих не получала зарплату на протяжении трех последних месяцев. По данным издания, еще до начала нынешней войны инфляция на товары первой необходимости достигала 105-115%.

