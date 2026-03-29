Iran International: президент Ирана и командующий КСИР разошлись во взглядах на войну и экономику

По информации оппозиционного сайта Iran International, между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим Корпусом стражей исламской революции Ахмадом Вахиди возникли серьезные разногласия относительно продолжения войны и ее последствий для экономики страны.

По данным источников издания, Пезешкиан предупредил, что без прекращения огня иранская экономика может полностью рухнуть в течение трех-четырех недель, и потребовал вернуть правительству исполнительные полномочия – однако Вахиди это требование отверг.

Iran International между тем сообщает, что последствия войны в Иране становятся все ощутимее: во многих городах страны не работают банкоматы, периодически отключаются системы онлайн-банкинга, а значительная часть государственных служащих не получала зарплату на протяжении трех последних месяцев. По данным издания, еще до начала нынешней войны инфляция на товары первой необходимости достигала 105-115%.